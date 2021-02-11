Сайманов: Мусаев так «нужен» был «Зениту», что играл во второй команде защитником

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о переходе в клуб полузащитника Леона Мусаева из «Зенита».



«А я не уверен, что Леон был нужен Семаку. Я Мусаева полтора года пытался к себе забрать. Первый раз, когда хотел его взять, он был так сильно «нужен» «Зениту», что играл во второй команде у Влада [Радимова] правого защитника! Ну что это такое? Потом опять «нужен-нужен» — и ничего не сыграл, вышел на замену на 10-15 минут. Значит, наверное, всё-таки не нужен.



Возможно, они видели в нём перспективу, но в этой команде настолько высокая конкуренция, что завоевать место в основе Мусаеву пока не представляется возможным. Так лучше ему уйти к нам и играть. Если что, у него есть опция обратного выкупа. Понравится — пусть обращаются, будем обсуждать. Мне кажется, это идеальная форма взаимодействия между клубами. А работать как фарм-клуб «Зенита» нам неинтересно. При этом у нас Мусаеву тоже ещё нужно выиграть конкуренцию — она и в «Рубине», на всякий случай, довольно высокая», — сказал Сайманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Мы заработали на трансферах около 3 миллиардов». «Рубин» уже готовит замену Хвиче Почему Москве или Санкт-Петербургу молодые таланты всё чаще предпочитают Казань? Гендиректор «Рубина» Сайманов объяснил. И не только это.