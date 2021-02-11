Морозов: у Игоря Денисова сейчас всё хорошо – живёт в Москве, дети пошли в школу

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов, выступающий за «Уфу» на правах аренды, рассказал, как живёт бывший футболист сборной России Игорь Денисов после завершения карьеры.



«В 2016 году Игорь Денисов позвал меня в зимний отпуск на Мальдивы, мы с ним на тот момент хорошо общались. С нами тогда ещё были Андрей Сергеевич Аршавин и Володя Быстров. Мне надо было получить специальный сертификат, что я незамедлительно сделал, и мы отправились в открытое море. Три раза в день погружались на глубину, видели огромных скатов, черепах, акул — незабываемое зрелище. Мы погружались ночью с фонарями, уходили на 32 метра вниз, кормили акул. Это невероятные эмоции, особенно когда выныриваешь из воды и ощущаешь весь адреналин. Игорю я вообще благодарен за многие вещи: он научил меня отношению к футболу, привил профессионализм, благодаря его советам как раз стал следить за питанием. Для меня Игорь Денисов многое значит в футбольном плане.



Игорь сам по себе закрытый человек, поэтому изредка передаём «привет» друг другу через знакомых. У него сейчас всё хорошо: живёт в Москве, дети пошли в школу», — цитирует Морозова Sport24.

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