Хулен Лопетеги прокомментировал победу «Севильи» в кубковом матче с «Барселоной»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о победе своих подопечных в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (2:0).
«Команда провела отличный матч с серьёзным соперником, находящимся в хорошей форме. Чтобы бороться с «Барселоной», нужно сыграть на высочайшем уровне, и «Севилья» это сделала. Они создавали моменты за счёт уровня игроков в нападении, но у нас было больше шансов. Так или иначе нам всё ещё предстоит самое сложное — сыграть в Барселоне. Сейчас мы в перерыве нашего 180-минутного противостояния. Учитывая историю «Барсы», нам будет тяжело, и мы это знаем, как и любая команда, которая едет играть на «Камп Ноу», — цитирует Лопетеги Marca.
Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» сыграет с победителем пары «Атлетик» (Бильбао) — «Леванте».
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