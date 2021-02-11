Иван Ракитич: «Севилья» может гордиться победой над «Барселоной». Мы хотим в финал

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (2:0), за которую он ранее выступал. Хорват стал автором второго гола своей команды.
«Это отличный результат, но мы знаем, что ещё ничего не решено. Мы очень счастливы и бились до конца, но впереди ещё матч в Барселоне.
Я не стал праздновать гол, потому что очень уважаю «Барселону». Я провёл там шесть потрясающих лет. Рад забить, но это лишь часть нашего успеха. Счёт 1:0 сильно отличается от 2:0. Мы можем радоваться и гордиться этой победой и тем, как она была добыта. Нас ждёт сложнейший матч в гостях, но мы хотим выйти в финал», — цитирует Ракитича Marca со ссылкой на El Partidazo de Cope.
Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» сыграет с победителем пары «Атлетик» (Бильбао) — «Леванте».
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