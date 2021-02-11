Месси ударил игрока «Севильи» локтем в лицо, но жёлтую карточку получил соперник. Видео

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси избежал наказания в спорном эпизоде первого полуфинального матча Кубка Испании с «Севильей» (0:2).



На 63-й минуте встречи на аргентинце нарушил правила полузащитник Жоан Жордан. Игрок севильцев взял мяч в руки и начал спорить с главным арбитром Матеу Лаосом. В этот момент Месси, спешивший возобновить игру, протянул руку за мячом. Жордан не стал отдавать его Лео, после чего капитан сине-гранатовых попытался оттолкнуть соперника, ударив его локтем в лицо.



Жордан обратил внимание Лаоса на инцидент, но тот не стал наказывать Месси и вместо этого показал жёлтую карточку самому Жоану.

Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» сыграет с победителем пары «Атлетик» (Бильбао) — «Леванте».