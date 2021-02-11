Месси ударил игрока «Севильи» локтем в лицо, но жёлтую карточку получил соперник. Видео

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси избежал наказания в спорном эпизоде первого полуфинального матча Кубка Испании с «Севильей» (0:2).
На 63-й минуте встречи на аргентинце нарушил правила полузащитник Жоан Жордан. Игрок севильцев взял мяч в руки и начал спорить с главным арбитром Матеу Лаосом. В этот момент Месси, спешивший возобновить игру, протянул руку за мячом. Жордан не стал отдавать его Лео, после чего капитан сине-гранатовых попытался оттолкнуть соперника, ударив его локтем в лицо.
Жордан обратил внимание Лаоса на инцидент, но тот не стал наказывать Месси и вместо этого показал жёлтую карточку самому Жоану.
Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» сыграет с победителем пары «Атлетик» (Бильбао) — «Леванте».
- 11 февраля 2021
-
16:27
-
16:25
-
15:52
-
15:50
-
15:34
-
15:29
-
15:08
-
14:49
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:04
-
14:01
-
13:44
-
13:43
-
13:12
-
13:06
-
12:55
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:42
-
11:38
-
11:27
-
11:22
-
11:04
-
10:50
-
10:36
-
10:28
-
10:05
-
09:57
-
09:43
-
09:31
-
08:31
-
08:05