Роман Широков объяснил снижение своей зарплаты с 50 до 30 тыс. рублей

Бывший футболист сборной России Роман Широков подвёл итоги разбирательства с судьёй Никитой Данченковым, а также объяснил, почему его зарплата в фирме снизилась с 50 до 30 тыс. рублей.



«Чего хотел потерпевший, я не знаю. Какой-то правды… Но она сразу была, там нельзя было по-другому интерпретировать эпизод. Что касается дальнейшего раздувания, не знаю, может быть, его ввели в заблуждение друзья, адвокаты. В итоге все в этой истории в минусах, в том числе и он.



Что касается понижения зарплаты, в условиях пандемии меньше объём работы, поэтому понизили — меньше дел стало. Сейчас на другие объёмы выйдем, возможно, повысят», — приводит слова Широкова «Рейтинг Букмекеров».



Широков избил Данченкова во время матча любительских команд прошлым летом. Арбитр решил обратиться в суд. В итоге Романа обязали выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей и приговорили к 100 часам общественных работ.

Видео нападения Широкова на судью: