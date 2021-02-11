Роман Широков объяснил снижение своей зарплаты с 50 до 30 тыс. рублей

Бывший футболист сборной России Роман Широков подвёл итоги разбирательства с судьёй Никитой Данченковым, а также объяснил, почему его зарплата в фирме снизилась с 50 до 30 тыс. рублей.
«Чего хотел потерпевший, я не знаю. Какой-то правды… Но она сразу была, там нельзя было по-другому интерпретировать эпизод. Что касается дальнейшего раздувания, не знаю, может быть, его ввели в заблуждение друзья, адвокаты. В итоге все в этой истории в минусах, в том числе и он.
Что касается понижения зарплаты, в условиях пандемии меньше объём работы, поэтому понизили — меньше дел стало. Сейчас на другие объёмы выйдем, возможно, повысят», — приводит слова Широкова «Рейтинг Букмекеров».
Широков избил Данченкова во время матча любительских команд прошлым летом. Арбитр решил обратиться в суд. В итоге Романа обязали выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей и приговорили к 100 часам общественных работ.
Видео нападения Широкова на судью:
- 11 февраля 2021
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:37
-
17:24
-
17:21
-
17:06
-
16:57
-
16:55
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:27
-
16:25
-
15:52
-
15:50
-
15:34
-
15:29
-
15:08
-
14:49
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:04
-
14:01
-
13:44
-
13:43
-
13:12
-
13:06
-
12:55
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:42
-
11:38