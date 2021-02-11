Источник: «РБ Лейпциг» выкупил Анхелиньо у «Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг» воспользовался правом выкупа флангового защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо. Об этом информирует авторитетное немецкое издание Kicker.

Испанский фулбек на правах аренды перешёл в «Лейпциг» ещё в январе 2020 года. 24-летний игрок впечатлил руководство и тренерский штаб «быков», поэтому было принято решение о его полноценном приобретении за € 18 млн — такая сумма выкупа фигурировала в контракте игрока.

Напомним, «Манчестер Сити» подписал Анхелиньо летом 2019 года за € 12 млн, однако закрепиться в АПЛ испанец не сумел. В сезоне-2020/2021 он провёл за «Лейпциг» 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. В модели игры Юлиана Нагельсманна Анхелиньо в одиночку закрывает весь левый фланг.