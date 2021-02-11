«Сочи» вырвал победу у «Ахмата»
В товарищеском матче на сборах «Сочи» переиграл «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Жоазиньо. В конце первого тайма равновесие восстановил форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе. В концовке встречи победный гол забил Тимофей Маргасов.
В другом товарищеском матче рижский РФШ обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 3:1.
8 февраля в товарищеском матче на тренировочном сборе в Белеке (Турция) «Сочи» сыграл с тбилисским «Динамо». Встреча завершилась победой российской команды со счётом 3:0.
14 февраля «Сочи» закроет тренировочные сборы в Турции встречей с московским «Динамо». 21 февраля «Сочи» возобновит официальный сезон кубковым матчем с «Краснодаром».
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