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«Сочи» вырвал победу у «Ахмата»

«Сочи» вырвал победу у «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборах «Сочи» переиграл «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Жоазиньо. В конце первого тайма равновесие восстановил форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе. В концовке встречи победный гол забил Тимофей Маргасов.

В другом товарищеском матче рижский РФШ обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 3:1.

8 февраля в товарищеском матче на тренировочном сборе в Белеке (Турция) «Сочи» сыграл с тбилисским «Динамо». Встреча завершилась победой российской команды со счётом 3:0.

14 февраля «Сочи» закроет тренировочные сборы в Турции встречей с московским «Динамо». 21 февраля «Сочи» возобновит официальный сезон кубковым матчем с «Краснодаром».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 февраля 2021, четверг. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Жоаозиньо – 24'   1:1 Мелкадзе – 43'   1:2 Маргасов – 87'
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