«Сочи» вырвал победу у «Ахмата»

В товарищеском матче на сборах «Сочи» переиграл «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Жоазиньо. В конце первого тайма равновесие восстановил форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе. В концовке встречи победный гол забил Тимофей Маргасов.

В другом товарищеском матче рижский РФШ обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 3:1.

8 февраля в товарищеском матче на тренировочном сборе в Белеке (Турция) «Сочи» сыграл с тбилисским «Динамо». Встреча завершилась победой российской команды со счётом 3:0.

14 февраля «Сочи» закроет тренировочные сборы в Турции встречей с московским «Динамо». 21 февраля «Сочи» возобновит официальный сезон кубковым матчем с «Краснодаром».