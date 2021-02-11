Голкипер «Зенита» Васютин перешёл в шведский клуб

Голкипер петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена».

«Александр Васютин продолжит сезон в Швеции. Футбольные клубы «Зенит» и «Юргорден» достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа. Сине-бело-голубые желают Александру удачи на футбольном поле и за его пределами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего летом 2019 года вернулся в петербургский клуб. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».