Голкипер «Зенита» Васютин перешёл в шведский клуб
Голкипер петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена».
«Александр Васютин продолжит сезон в Швеции. Футбольные клубы «Зенит» и «Юргорден» достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа. Сине-бело-голубые желают Александру удачи на футбольном поле и за его пределами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего летом 2019 года вернулся в петербургский клуб. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».
«Зенит» решает вопрос с арендой Васютина
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