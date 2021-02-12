Засчитанный после VAR победный гол Павара — в видеообзоре финала клубного ЧМ
В финале клубного чемпионата мира «Бавария» переиграла «Тигрес». Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар) и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 59-й минуте встречи забил защитник мюнхенской команды Бенжамен Павар. Киммих исполнил заброс в штрафную, Левандовски в борьбе не дали пробить головой, но мяч отскочил на Павара, который добил мяч в ворота. Судья отменил гол, сочтя, что чуть раньше Левандовски оказался в офсайде. Однако VAR вмешался в эпизод, определив, что Левандовски находился в правильном положении, и гол был засчитан.
«Бавария» выиграла клубный чемпионат мира во второй раз в своей истории. В 2013 году мюнхенцы взяли первый трофей, обыграв в финале турнира марокканскую «Раджу» (2:0).
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