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«Я даже взбзднуть не мог!» Чепчугов – о влиянии тёщи на отношения в семье

«Я даже взбзднуть не мог!» Чепчугов – о влиянии тёщи на отношения в семье
Футбол / РПЛ 0
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Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о семейных взаимоотношениях с тёщей.

«Ещё до рождения дочки я предлагал Ксении нанять няню. Но была проблема: её жизнью управляет мать. Она девчонка-то умная, но делает всё, что скажет мама. Конечно же, супруга была не против, чтобы ей помогал родной человек.

Получилось так, что тёща вошла в нашу жизнь. Ксения с утра до вечера училась, а у меня вторая половина дня была свободна. Можно сказать, что тёща заменила мне жену — согласитесь, как минимум это очень странно. Мы вроде как создаём свою семью, родители должны помогать, а не мешать, должны жить отдельно, а тут такое… Она резво вошла в нашу жизнь, и всё пошло на разрушение. Я дома даже взбзднуть не мог», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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