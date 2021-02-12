«Я позвоню Месси. Только скажите мне, когда и где!» Гвардиола бросил вызов «Баварии»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оригинально поздравил мюнхенскую «Баварию» с завоеванием очередного титула после победы в финале клубного чемпионата мира над «Тигрес» (1:0).

«Мы так гордимся, я так горжусь, большие поздравления всем, особенно Ханс-Дитер Флику, игрокам и обслуживающему персоналу с этим удивительным событием.

Но я хочу сказать Ханси, что вы вторая команда, выигравшая шесть титулов подряд! До вас была ещё одна команда — «Барселона»… Так что, может, я позвоню Месси и компании, и мы сможем сыграть за седьмой титул? Скажите мне, где и когда, и мы будем там!» — гласит сообщение Гвардиолы, опубликованном в «Твиттере» «Баварии».

Напомним, что ранее «Бавария» выиграла чемпионат Германии, Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии и УЕФА.