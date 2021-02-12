Защитник «Ливерпуля» Робертсон купил особняк в пригороде Манчестера

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон купил особняк в пригороде Манчестера.
Как сообщает The Sun, 26-летний шотландец заплатил чуть более € 3,5 млн за новый особняк, находящийся в Большом Манчестере. Робертсон будет жить на Уилмслоу-роуд — элитном жилом Манчестера. Новый дом защитника «Ливерпуля» находится рядом с особняком другого шотландца — легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.
Интересно, что на этой же улице расположен участок ещё одного футболиста действующих чемпионов Англии — полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.
Расстояние между Ливерпулем и Уилмслоу-роуд составляет около 65 км.
В настоящее время мерсисайдцы, в 23 матчах набрав 40 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (45) — на втором месте.
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