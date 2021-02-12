Скончался многолетний массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов

Бывший массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист и бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.
«Сейчас написали: умер Миша Насибов. Не поверил, перезвонил. Подтвердили: вчера в 23:30. Массажист-легенда, столько лет в сборной и ЦСКА. Светлый, сильный, весёлый и наивный, не представляющий себя без футбола», — написал Казаков.
До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в Комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.
- 12 февраля 2021
-
10:39
-
10:29
-
10:17
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:48
-
09:47
-
09:35
-
09:22
-
09:20
-
09:19
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:50
-
05:19
-
04:53
-
02:40
-
02:21
-
02:09
-
01:40
-
01:21
-
01:05
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:30
-
00:19
-
00:14
-
00:09
- 11 февраля 2021
-
23:48
-
23:41