Скончался многолетний массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов

Бывший массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист и бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.



«Сейчас написали: умер Миша Насибов. Не поверил, перезвонил. Подтвердили: вчера в 23:30. Массажист-легенда, столько лет в сборной и ЦСКА. Светлый, сильный, весёлый и наивный, не представляющий себя без футбола», — написал Казаков.



До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в Комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.