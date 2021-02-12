Карим Бензема не торопится продлевать контракт с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не торопится продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
По данным источника, 33-летний французский форвард решил, что поставит подпись в новом соглашении со «сливочными» в том случае, если его физическая форма будет позволять показывать себя на высшем уровне. Более того, агент Карим Джазири говорил, что Бензема имеет шансы закончить карьеру на родине в «Лионе». Карим является воспитанником французского клуба. Контракт Бензема с «Реалом» истекает в июне 2022 года.
Бензема выступал за «Лион» с 2005 по 2009 год, после чего перешёл в «Королевский клуб» за € 35 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 встречах за «Реал» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 25 млн.
- 12 февраля 2021
-
10:39
-
10:29
-
10:17
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:48
-
09:47
-
09:35
-
09:22
-
09:20
-
09:19
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:50
-
05:19
-
04:53
-
02:40
-
02:21
-
02:09
-
01:40
-
01:21
-
01:05
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:30
-
00:19
-
00:14
-
00:09
- 11 февраля 2021
-
23:48
-
23:41