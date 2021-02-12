Карим Бензема не торопится продлевать контракт с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не торопится продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.

По данным источника, 33-летний французский форвард решил, что поставит подпись в новом соглашении со «сливочными» в том случае, если его физическая форма будет позволять показывать себя на высшем уровне. Более того, агент Карим Джазири говорил, что Бензема имеет шансы закончить карьеру на родине в «Лионе». Карим является воспитанником французского клуба. Контракт Бензема с «Реалом» истекает в июне 2022 года.

Бензема выступал за «Лион» с 2005 по 2009 год, после чего перешёл в «Королевский клуб» за € 35 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 встречах за «Реал» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 25 млн.