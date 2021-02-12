Экс-форвард «Бари»: для Италии работа Карреры в «Спартаке» ни о чём не говорит

Бывший нападающий «Милана», «Бари» и сборной Белоруссии Виталий Кутузов поделился мнением о перспективах экс-наставника «Спартака» и АЕК Массимо Карреры в итальянском клубе. Напомним, специалист недавно возглавил «Бари», выступающий в Серии C.

«В целом Каррера и «Бари» — это «бинго». А совсем идеально будет, если они поднимутся в Серию B. Но с точки зрения встряски коллектива и придания ему нового импульса это очень правильное решение уже сейчас.

Любой итальянец мечтает поработать у себя на родине, а также пройти все локальные стадии до высочайшего уровня, например, тренера сборной. Для Италии работа в АЕКе ни о чём не говорит, как и работа в «Спартаке». Да, в России у Массимо были победы, но здесь себя нужно строить как тренера заново. Однако сделать результат в тех условиях, в которых находится «Бари», не так-то легко. Очень горячий, любящий футбол город и сумасшедшее давление. Результат требуется в каждом матче, а ошибки не прощаются — тебя прессингуют как болельщики, так и СМИ", — цитирует Кутузова сайт «Матч ТВ».