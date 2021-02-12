Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез стал жертвой мошенничества.
По сообщениям The Sun, алжирец потерял банковскую карту, однако не сразу заметил пропажу — на это ему потребовалось пять недель. За это время с его счёта было потрачено более € 200 тыс.
Как стало известно, карта попала в руки 32-летнему Шарифу Мохаммеду. За это время Мохаммед прожёг € 23 тыс. на вечеринки на Ибице. Большая сумма ушла на покупку эксклюзивной дизайнерской одежды. Остальные средства были потрачены на игру в казино, а также постоянное посещение фастфуда. Но расходы, эквивалентные менее чем недельному жалованью Мареза, оставались незамеченными более месяца, пока банк сам не заблокировал карту.
Ситуация произошла в 2017 году, когда Рияд Марез выступал за «Лестер Сити». Сейчас по делу о мошенничестве проходит суд, на котором Шариф Мохаммед частично признал обвинение в мошенничестве. Он был освобождён под залог до вынесения приговора 25 февраля. Ранее он получил условный срок за мошенничество с бронированием отелей, а в 2009 году за грабеж был осуждён на 45 месяцев.
Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В нынешнем сезоне АПЛ Рияд Марез провёл 16 матчей, забил 5 голов и отдал две результативные передачи.
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