Акинфеев подарил миллион рублей экс-массажисту ЦСКА Насибову перед последней операцией

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Ахрик Цвейба рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил экс-массажисту «армейцев» и сборной России Михаилу Насибову миллион рублей.

«Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьёзный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: «Вот он красавчик!» Это было перед последней операцией. Команда уехала на сборы, а Насибов остался из-за операции», — сказал Цвеба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в Комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.