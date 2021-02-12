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Томас Парти из-за травмы пропустит матч 24-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лидс Юнайтед»

Томас Парти из-за травмы пропустит матч 24-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лидс Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти из-за травмы пропустит матч 24-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед».

Как сообщает официальный сайт «канониров», 27-летний футболист получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:1). У Парти выявили повреждение левого подколенного сухожилия. Из-за травмы футболист не сможет принять участия в матче 24-го тура АПЛ против «Лидса», который состоится в воскресенье, 14 февраля. Точные сроки восстановления ганца не сообщаются.

Лондонский «Арсенал» приобрёл 27-летнего ганского полузащитника из мадридского «Атлетико» в начале нынешнего сезона. Английский клуб активировал предусмотренную в контракте игрока опцию выкупа за € 50 млн.

В АПЛ сезона-2020/2021 Томас Парти провёл 11 матчей, отметившись одной результативной передачей. «Канониры» набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Артета считает, что Парти оказывает большое влияние на игру «Арсенала»
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