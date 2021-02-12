«Интер» может обменять Эриксена в «Челси» на Жоржиньо, если команду возглавит Сарри

Миланский «Интер» и лондонский «Челси» могут обменяться футболистами, сообщает Calciomercatoweb.



По информации источника, итальянский клуб по-прежнему желает избавиться от полузащитника Кристиана Эриксена. В случае, если Антонио Конте покинет пост главного тренера, а его место займёт бывший наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри, «нерадзурри» могут обменять датчанина на хавбека «Челси» Жоржиньо. Сарри хорошо знаком с ним по работе в стане синих, а до этого — в «Наполи».



Отмечается, что «Интер» настроен на прямой обмен, поскольку трансферная стоимость игроков оценивается одинаково — в € 50 млн. «Челси» же намерен в случае сделки получить от миланцев доплату за Жоржиньо в размере € 15-20 млн.



Ранее Конте заявил, что Эриксен по-прежнему является частью проекта «Интера».

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