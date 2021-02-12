Микель Артета: в футболе все не защищены. Были случаи, когда оскорбляли мою семью

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об участившихся случаях оскорблений футболистов, судей и других участников матчей в социальных сетях.
«Я бы предпочёл не говорить о личном опыте. В этой индустрии все не защищены. Меня бы гораздо больше задело, если бы кто-то попытался задеть мою семью. Такие случаи уже были. Клуб был в курсе происходящего и пытался что-то с этим сделать.
Оскорбления в Сети не прекратятся завтра, мы это знаем и хотим придумать что-то на среднюю или долгую перспективу. Это часть работы, и я не единственный, кто сталкивается с подобными вещами. Когда ты выигрываешь, всё прекрасно, ты невероятный и лучший тренер. Когда проигрываешь — всё наоборот. Я могу принять личные оскорбления, но когда дело касается моей семьи — это совсем другая история», — цитирует Артету Sky Sports.
- 12 февраля 2021
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