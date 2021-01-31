Поддержка игроков помогла Артете пережить худший период сезона. Сейчас всё налаживается

После 21 тура у «Арсенала» 31 очко и 10-е место в турнирной таблице. Правда, если «Челси» обыграет «Бёрнли», то окажется выше. И даже «Саутгемптон» обходит лондонцев по потерянным очкам. Звучит печально, но вообще-то это прогресс.

Например, если сравнить с тем, что творилось с командой в промежутке сначала декабря до конца декабря. Тогда за полтора месяца «Арсенал» выиграл всего три матча из 11 – и все три в Лиге Европы. Серия из семи подряд игр без побед в чемпионате отбросила команду на 15-е место. А Микель Артета, на которого свалилось всё и сразу, поплыл и начал принимать необъяснимые решения. Например, толкать травмированного Томаса Парти на поле. Параллельно Артета примерно 147 раз сказал на послематчевых пресс-конференциях, что «Арсенал» доминировал, считал подачи в штрафную (с «Тоттенхэмом» насчитал 44) и списывал всё на невезение.

Если долго вглядываться в бездну, можно разглядеть «Арсенал». Почему всё так ужасно Кто виноват, что делать и другие классические вопросы.

В то время об увольнении Артеты всерьёз говорили бывшие игроки Арсенала, начиная с Иана Райта и заканчивая Полом Мёрсоном, а Алан Ширер всерьёз сказал, что команда борется за выживание. Казалось, что действительно верит в Артету только один человек – Пеп Гвардиола, который поддерживал его после каждого поражения. Но на самом деле, Артету поддерживала и команда. Даже Пьер-Эмерик Обамеянг, который ужасно выглядел в течение полутора. Месяцев сказал, что команда верит в методы тренера. Но главная поддержка пришла со стороны молодёжи.



В решающий момент, когда борьба за выживание казалась реальной перспективой, Артета принял несколько смелых решений, которые сработали. Он доверился молодёжи и запасным, поменял схему (больше никаких трёх защитников) и сделал-таки эту медлительную до укачивания команду динамичной.



Перелом случился в игре с «Челси». Артета перешёл на 4-2-3-1 и сделал восемь замен по сравнению с предыдущим матчем. В атаке под Александром Ляказеттом играла молодёжь: Габриэль Мартинелли, Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу. Счёт 3:1 не по игре, но он подарил «Арсеналу» множество положительных эмоций и стал импульсом, от которого оттолкнулась команда – и тактически, и ментально. Лучше всего перемены объяснил Сака. После матча с «Саутгемптоном», в котором он забил пятый гол в чемпионате (больше, чем у остальных игроков АПЛ младше 20 лет, вместе взятых), его попросили прокомментировать свой прогресс. «Босс очень подробно объясняет мне, что я должен делать. А когда мяч у нас, и мы у чужих ворот, он даёт мне свободу, и я могу делать, что хочу. Это делает игры простыми».

«Арсенал» отвратительно проводит сезон. Но уже появился новый герой Добил «Челси», хотя о самом голе будут долго спорить.

Начиная с матча с «Челси» Артета использует схему 4-2-3-1 постоянно. Рядом с Джакой в опорной зоне всегда играет мобильный игрок. Пока Парти восстанавливался, это был Эль-Ненни, сейчас это Парти. Себальос потерял место в основе и вышел на поле с первых минут всего дважды за месяц. Слева в защите окончательно утвердился Киран Тирни, а в центре появилась связка Холдинг – Мари, последнего после травмы заменил Луис.

Кто главный в «Арсенале» сейчас

Начнём с игроков, которые по-новому раскрылись. Седрик Соареш выглядел очередным мутным трансфером, но когда Тирни получил травму, внезапно раскрылся на левом фланге. У него великолепный дальний пас с правой ноги, поэтому Седрик не всегда поддерживает атаку привычным для фулбека способом, подавая в штрафную. Зато его диагонали – то, что нужно команде, которая пытается стянуть как можно больше соперников на одном фланге, а потом перевести мяч на другой. Пример – прекрасный пас, с которого начался третий гол «Саутгемптону».

Николя Пепе – вот уж неожиданность. В игре с «Саутгемптоном» он появился слева и в начале матча, когда у «Арсенала» сработал высокий прессинг (об этом подробнее ниже), своевременно рванул в коридор между защитниками. Получил пас от Джаки и хладнокровно реализовал момент. В игре с «МЮ» он уже был справа, но новый стиль сохранился: Пепе чаще делал вертикальные рывки в штрафную и искал пространство.

Сака пропустил матч с «МЮ», но в целом это главный человек в команде в январе. Он полезен везде. Он – лучший по ожидаемым ассистам, лучший по количеству созданных моментов и третий по ожидаемым голам, при этом Букайо дисциплинированно пашет по всей бровке в защите и перехватывает мячи чаще любого другого игрока атаки. Наконе, он полезен не только в завершающей фазе: он прекрасно тащит мяч из глубины, у него неплохой дриблинг, и он постоянно использует его при выходи из-под прессинга.



Смит-Роу в январе отдал две голевые передачи в АПЛ и забил в Кубке. Но результативные действия не передают детали его стиля: это игрок, очень нацеленный на обострение. В матче с «Ньюкаслом» он отдал голевой пас, но ещё характернее атака, которая не закончилась голом. Смит-Роу получил мяч на правой бровке под прессингом. Напрашивалась передача назад или отыгрыш, но он принял сложное решение. Прошёл в центр и отдал разрезающий пас на Саку. Это действие никак не отражается в статистике (передача перед передачей под удар), но даёт представление о его нацеленности.

А вот голевой пас в той же игре. Смит-Роу снова один в один и снова несколько раз меняет направление движения, не давая сопернику вступить в отбор. И снова находит момент для обостряющей передачи.

Ляказетт не попадает в список молодых открытий, но он тоже прибавил. С новой расстановкой он получил больше свободы в штрафной. Ляказетт вышел с первых минут в пяти турах АПЛ после смены расстановки и забил три гола (плюс один голевой пас). Выглядит уже неплохо, но надо добавить ещё и пять упущенных явных голевых шансов (по статистике Opta): с «Вест Бромом» (два), «Ньюкаслом», «Челси» и «Ньюкаслом». При лучшей реализации Ляказетт сейчас выглядел бы суперзвездой, но важно и то что у него на потоке пошли моменты.



Парти только недавно восстановился после рецидива травмы, но уже выглядит незаменимым. Он компенсирует медлительность Джаки, быстро работает с мячом, быстро принимает решения – и даже отдаёт великолепные дальние передачи из сложных ситуаций. Такие, как эта.

Если говорить о стиле, «Арсенал» смелее использует высокий прессинг. Например, победа над «Саутгемптоном» была одержана в стиле, нетипичном для прежнего «Арсенала». Лондонцы просто не давали хозяевам разыгрывать и вынуждали их либо играть дальними забросами, либо рисковать и ошибаться. Именно с ошибки защитника под прессингом родился гол Пепе, о котором мы говорили выше. В том матче «Арсенал» совершил в полтора раза больше прессинг-действий в финальной трети поля, чем в первой – то есть задушил «Саутгемптон» приёмом самого «Саутгемптона».

Похожий приём «Арсенал» использовал против «МЮ». Хозяева совершили 24 оборонительных действия на чужой половине поля (включены попытки отбора, перехваты и фолы) из 54. Впечатляет и интенсивность давления, и высота.

Почему «Арсенал» станет ещё лучше

Если внимательно посмотреть на состав, можно заметить, что не все смелые решения Артеты – в том числе, удачные – применяются постоянно. Например, он явно рассчитывал на Тирни на левом фланге защиты, но тот получил травму. Соареш прекрасно его заменил, но с возвращением Тирни «Арсенал» станет ещё более разносторонней командой. Не набрал лучшую форму Парти, он чередует классную игру в сложных эпизодах с простыми ошибками. Должен адаптироваться Мартин Эдегор, который в «Реале Сосьедад» проявил себя как мастер последнего паса и продвижения мяча. Ему могут помешать разве что травмы – а тактически это как последнее недостающее звено.

«Арсенал» объявил о трансфере Эдегора. Он выведет клуб в элиту АПЛ? Этот переход наверняка обрадует Леонида Слуцкого.

Эдегор и Смит-Роу будут конкурировать за одну позицию, у Артеты появится глубина состава там, где ещё месяц назад было некому играть. Когда восстановится Мартинелли – появится лишняя возможность не выпускать на поле Виллиана, это тоже пойдёт команде на пользу. Сака, Мартинелли, Пепе – неплохой набор вингеров, учитывая, что сразу два из них, оказывается, могут быть полезным на обоих флангах.



Кстати, на самом деле, вингеров ещё больше. Потому что последние пару матчей из-за травмы пропустил Обамеянг. Он был в ужасной форме, трудно ожидать, что такая продлится весь сезон. Те матчи в январе, в которых он принял участие, показывают, что и ему на пользу перестановки. Он вышел с первых минут шесть раз, забил трижды, упустил три явных момента. Реализация изменчива и случайна (мы помним, как он забивал летом), а вот наличие моментов нельзя объяснить везением.



Другими словами, «Арсенал» выдал впечатляющий январь не только благодаря нескольким важным тренерским решениям, но и вопреки некоторым проблемам, которые явно носят временный характер. Это значит, что дальше команда должна прогрессировать. Кстати, после матча с «МЮ» работу Артеты отметил Луис, один из важнейших людей в раздевалке. «Босс работает просто отлично. У нас прекрасная молодёжь и мы становимся настоящей командой. Конечно, нужно много работать, что это сохранить, но мы сумели перевернуть очень трудный момент».