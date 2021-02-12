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Кристиан Нобоа: хочу ли я вернуться в «Зенит»? Почему нет?

Кристиан Нобоа: хочу ли я вернуться в «Зенит»? Почему нет?
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, готов ли он вернуться в петербургский «Зенит».

«Хочу ли я вернуться в «Зенит»? Это очень сильная команда, один из лучших клубов. Но на данный момент я нахожусь и играю в «Сочи», поэтому стараюсь показывать себя здесь. Но… почему нет? Всегда есть возможность вернуться», — цитирует Нобоа сайт «Матч ТВ».

35-летний Нобоа перешёл в «Сочи» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 500 тыс. Эквадорец успел поиграть в России также за «Динамо», «Ростов» и «Рубин».

«Сочи» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 33 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Петербургский «Зенит» является лидером соревнования (41).

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