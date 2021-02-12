Оздоев: из команд, которые боролись за выживание, «Тамбов» единственный играл в футбол!

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, кто из участников Российской Премьер-Лиги играет в атакующий футбол.



«Приятным сюрпризом для меня в своё время стал «Тамбов». Из команд, которые боролись за выживание, они единственные играли в футбол! Атаковали, не боялись пропустить. Со всеми, причём. Это же нормально, это же игра! Но когда у тебя мало того что 10 человек сзади плюс вратарь, так еще и «скамейка» орёт: «Не выходите, стойте сзади!» — какой это футбол? А потом говорят: мы добились результата, то есть ничьей, и это фантастика.



Считаю, что это не результат, потому что у тебя ничего потом не будет. Какой-нибудь шальной мяч залетит в следующем матче, и всё. Пойди с такой игрой попытайся отыграться. Только сунулись — пятёрку получили.



«Урал» — это та команда, которая всегда играет в открытый футбол. Всегда! И мне этим тоже давно импонирует. Кстати, считаю, что именно поэтому они держатся в Российской Премьер-Лиге. Где-то очки ребята потеряют, но где-то заберут. Но если попытаются постоянно стоять сзади, не возьмут ничего. В том числе потому, что многие футболисты просто устают постоянно играть только в обороне», — цитирует Оздоева пресс-служба «Зенита».

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