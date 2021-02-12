«Севилья» не продаст Кунде дешевле € 80 млн. Игроком интересуются «Барса», «Реал» и «ПСЖ»

Европейские топ-клубы активно интересуются защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает AS.
Среди клубов, желающих купить 22-летнего игрока, — «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». «Манчестер Сити» пытался приобрести Кунде в летнее трансферное окно, но « Севилья» не уступила предложению около € 55 млн. Клуб из Андалусии готов продать Кунде за сумму не менее € 80 млн — именно эта цифра прописана в его контракте в качестве суммы выкупа.
11 февраля в первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» переиграла «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0. На 25-й минуте счёт открыл Жюль Кунде. Футболист «Севильи» легко ушёл от Юмтити, прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и уверенно пробил мимо Тер Штегена в дальний угол ворот. Ещё один гол забил Иван Ракитич.
- 12 февраля 2021
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