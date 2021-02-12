Анзор Кавазашвили: здорово, что «Тамбову» выделяют 300 млн

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость, что «Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, получит финансовую поддержку.
«Когда такие организации вытаскивают футбольные клубы, которые находятся в беде, это здорово. Это говорит о том, что у нас начали ценить клубы. Мы должны обеспечить нуждающихся финансовой помощью. Прямое назначение РФС — выручать свои клубы. Тогда уважение к этой организации будет», — цитирует Кавазашвили «Советский спорт».
Перед руководством «Тамбова» стоит задача в ближайшее время реструктуризировать долги, сократив их с 550 млн рублей до хотя бы 250 млн рублей. Отмечается, что клубу уже удалось договориться с заимодателями и рядом поставщиков о сокращении задолженности.
Также решение предстоит принять футболистам «Тамбова», перед которыми встал выбор: согласиться на уступки и получить минимум половину долгов или отказаться, после чего клуб обанкротится. При втором варианте игроки рискуют остаться без выплат.
- 12 февраля 2021
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