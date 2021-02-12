Орлов: Лобановский ответил на вопрос о работе в «Зените»: «А почему бы нет»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с бывшим наставником киевского «Динамо» Валерием Лобановским.



«В начале 1990-х годов разговаривал с Лобановским. У меня с ним были хорошие отношения, мы сдружились. Я в Ленинграде всё время говорил, что киевское «Динамо» — сильнейшая команда. Это было в пику Москве, потому что футбольная Москва ненавидела Киев, так как Киев забирал все призы, обыгрывал их. В сборной было человек восемь из киевского «Динамо».



Говорю: «Валерий Васильевич, а вы могли бы поехать в Ленинград?» Он отвечает: «Геннадий, а почему бы нет. Главное — какие задачи будут поставлены и какие будут решения, условия». Представляете? Он мне так сказал», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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