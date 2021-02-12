Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет по версии L'Equipe

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вошёл в топ-50 лучших футболистов до 20 лет по версии L'Equipe. Грузинский игрок занял 34-е место в списке. Выше Кварацхелии расположились сразу два футболиста из Украины — защитник киевского «Динамо» Илья Забарный (23-й) и вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин (30-й).



Первое место в рейтинге занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати. Вторым стал полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа. Тройку замкнул полузащитник «Аякса» Райан Йиро Гравенберх.



В нынешнем сезоне РПЛ Кварацхелия провёл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. «Рубин», набрав в 19 турах 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.