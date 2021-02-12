Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет по версии L'Equipe
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вошёл в топ-50 лучших футболистов до 20 лет по версии L'Equipe. Грузинский игрок занял 34-е место в списке. Выше Кварацхелии расположились сразу два футболиста из Украины — защитник киевского «Динамо» Илья Забарный (23-й) и вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин (30-й).
Первое место в рейтинге занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати. Вторым стал полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа. Тройку замкнул полузащитник «Аякса» Райан Йиро Гравенберх.
В нынешнем сезоне РПЛ Кварацхелия провёл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. «Рубин», набрав в 19 турах 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Мои чебуреки». С. Бакаев опубликовал фото с Давиташвили и Кварацхелией
Рекомендуем вам
- 12 февраля 2021
-
22:36
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:33
-
21:21
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:36
-
20:21
-
20:16
-
20:07
-
20:06
-
19:34
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:35
-
18:28
-
18:27
-
17:54
-
17:53
-
17:36
-
17:35
-
17:22
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам