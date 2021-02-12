«Болонья» — «Беневенто»: Гайч начнёт матч на скамейке запасных

Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч впервые включён в заявку на матч Серии А с «Болоньей». Аргентинский форвард, принадлежащий ЦСКА, начнёт матч на скамейке запасных.

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Данило, Сумаро, Дийкс, Шутен, Домингес, Ольсен, Сориано, Сансоне, Барроу.

Запасные: Да Коста, Равалья, Хики, Орсолини, Мбайе, Поли, Балдурссон, Паласио, Антов, Де Сильвестри, Виньято, Джувара.

«Беневенто»: Монтипо, Депаоли, Туйя, Глик, Барба, Хетемай, Скьяттарелла, Виола, Фальке, Капрари, Лападула.

Запасные: Манфредини, Лукателли, Кальдирола, Тельо, Дабо, Фулон, Инсинье, Ди Серио, Мончини, Сау, Пастина, Гайч.

Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Напомним, Гайч арендован на 6 месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения.