Стало известно место проведения матча Лиги Европы «Вольфсберг» — «Тоттенхэм»

Стало известно место проведения матча 1/16 финала Лиги Европы «Вольфсберг» — «Тоттенхэм Хотспур». Команды сыграют на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште, сообщает пресс-служба «шпор». Перенос встречи связан с коронавирусными ограничениями. Дата проведения осталась неизменной — 18 февраля. Начало — в 20.55 мск.



Ранее УЕФА объявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля. Напомним, немецкое правительство запретило въезд в страну всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу 30 января.

УЕФА определился с местом проведения матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси»