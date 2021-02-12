«Как в Дубае!» Тедеско прокомментировал тренировку «Спартака» при температуре «–14»

Пресс-служба «Спартака» выложила в соцсети видео с футболистами команды, которые согреваются после тренировки при температуре «–14». Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сравнил занятие со сборами в Дубае.



«После сегодняшней тренировки парни согревались горячим чаем. «Как в Дубае!» (с) Главный», — подписали видеозапись представители пресс-службы в своём «твиттере».

Напомним, на тренировочных сборах в ОАЭ подопечные Доменико Тедеско провели три контрольные игры — с «Пахтакором» (2:1), солигорским «Шахтёром» (2:1) и «Ригой» (4:0).



«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Начало игры — в 20:30 мск.