Почеттино вновь ответил на вопрос об интересе «ПСЖ» к Месси

Главный тренер «Папи Сен-Жермен» Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о возможном переходе Лионеля Месси в стан парижан.
«Я понимаю, что нужно как можно меньше говорить об игроке, которого нет в нашей команде. Но у всех команд есть стратегии подписания контрактов, и есть игроки, у которых заканчиваются текущие контракты», — приводит слова Почеттино Goal со ссылкой на El Transistor.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Ранее главный тренер Рональд Куман раскритиковал «ПСЖ» и Анхеля Ди Марию за слова о возможном переходе Месси в стан парижан. Также своё недовольство действиями «ПСЖ» высказывал кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта.
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