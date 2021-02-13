Почеттино вновь ответил на вопрос об интересе «ПСЖ» к Месси

Главный тренер «Папи Сен-Жермен» Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о возможном переходе Лионеля Месси в стан парижан.

«Я понимаю, что нужно как можно меньше говорить об игроке, которого нет в нашей команде. Но у всех команд есть стратегии подписания контрактов, и есть игроки, у которых заканчиваются текущие контракты», — приводит слова Почеттино Goal со ссылкой на El Transistor.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Ранее главный тренер Рональд Куман раскритиковал «ПСЖ» и Анхеля Ди Марию за слова о возможном переходе Месси в стан парижан. Также своё недовольство действиями «ПСЖ» высказывал кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта.