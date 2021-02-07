Почеттино отреагировал на критику «ПСЖ» за слова о Месси

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино отреагировал на критику клуба за слова о возможном переходе футболиста «Барселоны» Лионеля Месси.
«Месси? Мы уважаем наших соперников и другие клубы. Мы уважаем «Барселону» и сейчас мы сосредоточены на Лиге 1", — приводит слова Почеттино Goal.
Ранее главный тренер Рональд Куман раскритиковал «ПСЖ» и Анхеля Ди Марию за слова о возможном переходе Месси в стан парижан. Также своё недовольство действиями «ПСЖ» высказывал кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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