Заха — о мерах по борьбе с расизмом: это унизительно. Все эти шоу ничего не значат

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха высказался о мерах, направленных на борьбу с расизмом.
«Все встают на колено… Почему я должен вставать на колено перед тобой, чтобы показать, что мы имеем значение? Почему я должен носить футболку с надпись Black Lives Matter на спине, чтобы показать, что мы важны? Всё это унизительно. Когда люди заводили разговор о расизме, я говорил, но делал это не для того, чтобы кто-то мог написать: „Заха говорил о нас“. Как для галочки.
Я больше этого не делаю, потому что, если ситуация не изменится, я больше не буду давать интервью так, как раньше. Все эти платформы – вы видите, что происходит. Люди создают фальшивые аккаунты, чтобы оскорблять темнокожих, но вы ничего не меняете. Всё, что вы делаете, все эти шоу, — они ничего не значат», — приводит слова Заха Evening Standard.
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