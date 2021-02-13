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Дуглас Коста — о конфликте Аньелли и Конте: за подобным приятно наблюдать со стороны

Дуглас Коста — о конфликте Аньелли и Конте: за подобным приятно наблюдать со стороны
Футбол / Италия 0
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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Баварию», прокомментировал конфликт между президентом туринского клуба Андреа Аньелли и главным тренером «Интера» Антонио Конте.

Напомним, инцидент произошёл после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 0:0. Сообщалось, что Аньелли оскорбил Конте после окончания матча. Позже выяснилось, что после первого тайма Конте показал в сторону трибун средний палец. Сообщалось, что этот жест был адресован президенту туринского клуба.

«Хорошая история. Мне не нравится вступать в такие обсуждения, но наблюдать со стороны за подобным приятно», — приводит слова Косты Tuttosport.

Туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с «Аталантой».

Антонио Конте показал средний палец президенту «Ювентуса» во время матча Кубка Италии
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