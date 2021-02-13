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Марк-Андре тер Штеген – болбою: замолчи и делай свою работу

Марк-Андре тер Штеген – болбою: замолчи и делай свою работу
Футбол / Испания 0
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген во время первого полуфинального матча Кубка Испании с «Севильей» (0:2) вступил в перепалку с болбоем.

Болбой стоял за воротами немецкого голкипера и на протяжении первого тайма пытался докричаться до судьи.

«Замолчи. Прояви уважение. Ты здесь не для того, чтобы разговаривать. Ты здесь, чтобы делать свою работу», — сказал ему тер Штеген.

«Я не прекращу говорить только потому, что мне сказали так сделать. Я не разговариваю, я просто просил показать жёлтую карточку. Затыкаться не собираюсь», — ответил болбой.

В перепалку вступил главный судья Матеу Лаос и попросил болбоя не провоцировать вратаря. «Пожалуйста, сделай одолжение. Когда мяч улетает на трибуны, ты возвращаешь его в игру. Это твоя работа, окей?» — сказал арбитр.

Месси ударил игрока «Севильи» локтем в лицо, но жёлтую карточку получил соперник. Видео
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