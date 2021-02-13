«Атлетико» обыграл «Гранаду». Отрыв от «Реала» — 8 очков

В матче 23-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 2:1.

На 63-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридцев Маркос Льоренте, ему ассистировал Коке. Спустя три минуты счёт сравнял хавбек «Гранады» Янхель Эррера. Анхель Корреа вывел «Атлетико» вперёд, голевую передачу отдал Льоренте.

«Атлетико» в 21 матче набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (30) — на восьмом месте. Команда Диего Симеоне на 8 очков опережает мадридский «Реал» (46), который провёл 22 матча. Завтра, 14 февраля, команде Зинедина Зидана дома предстоит встреча с «Валенсией».