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«Футболка „Ювентуса“ тебе идёт!» Дибала ответил Хардену

«Футболка „Ювентуса“ тебе идёт!» Дибала ответил Хардену
Футбол / Италия 0

Нападающий Пауло Дибала поблагодарил баскетболиста «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена, который в форме «Ювентуса» записал обращение к аргентинцу.

«Спасибо за поддержку! Кстати, эта футболка тебе идёт!» — написал Дибала на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Дибала вернулся к тренировкам после травмы. 27-летний аргентинец опубликовал в соцсетях фото тренировочного процесса и написал, что ждёт возвращения на поле.

Дибала получил повреждение левого колена 10 января в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло». Он может вернуться на поле 9 февраля, когда «Ювентусу» предстоит ответный полуфинальный матч Кубка Италии с «Интером». В нынешнем сезоне Дибала провёл за «старую синьору» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Баскетболист Харден в форме «Ювентуса» записал видео для Дибалы
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