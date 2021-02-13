«Акрон» пропустил четыре гола от латвийского РФШ
В товарищеском матче на сборах в турецком Белеке тольяттинский «Акрон» проиграл рижскому РФШ. Встреча завершилась со счётом 2:4.
Футболисты российской команды открыли счёт на третьей минуте встречи. Затем в первом тайме игроки РФШ забили два гола, ещё два — во втором. Гол на 85-й минуте спас «Акрон» от разгрома.
В предыдущем товарищеском матче «Акрон» проиграл екатеринбургскому «Уралу» (0:1). До этого тольяттинцы разгромили латвийскую «Валмиеру» (6:1). РФШ три дня назад обыграл владикавказскую «Аланию» (3:1).
В минувшем сезоне РФШ занял второе место в турнирной таблице чемпионата Латвии, отстав от «Риги» всего на три очка. «Акрон» в сезоне-2020/2021 набрал 26 очков и занимает 19-е место в таблице ФНЛ.
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