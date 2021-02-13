Футболисты «Брентфорда» перестанут вставать на колено перед началом матчей, поскольку считают, что этот жест «больше не оказывает влияния на борьбу с расизмом и дискриминацией в футболе».



«Мы, как группа игроков, решили, что больше не будем вставать на колено перед началом матчей. Уже 14 февраля, в матче «Барнсли», мы не будем участвовать в акции.



Это решение было принято после длительных обсуждений в команде. Мы приклоняем колено перед играми с июня, но, как и многие наши коллеги, больше не верим, что это оказывает должное влияние. Мы считаем, что можем использовать наше время и энергию для содействия расовому равенству другими способами.



Некоторые наши футболисты испытали расистские оскорбления на себе, а также видели некоторые ужасные комментарии, сделанные другим игрокам в прошлом и настоящем. Существует явная необходимость продолжать добиваться прекращения всех форм дискриминации, и мы, как игроки, будем частью этой борьбы.



Сплочённость — это одна из наших ключевых ценностей как команды, и она играет важную роль в том, чтобы помочь нам двигаться к достижению наших целей. Расизм — это противоположность тому, за что мы выступаем. Мы, как игроки, будем демонстрировать нашу приверженность единству и расовому равенству на поле и вне его в период до конца сезона и после него.



Мы также будем поддерживать наших коллег из других клубов, которые всё ещё хотят преклонить колено перед началом матчей», — приводит заявление «Брентфорда» их официальный «твиттер».

Фотографию можно увидеть на странице «Брентфорда» в "Твиттере".

В последнее время, несмотря на акцию BLM, с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, а также футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.