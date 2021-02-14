«Милан» проиграл «Специи» и может лишиться лидерства в Серии А

«Специя» принимала «Милан» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 56-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Джулио Маджоре. На 67-й минуте «Специя» удвоила преимущество усилиями защитника Симеоне Бастони, голевую передачу отдал хавбек Науэль Эстевес.

По итогам этой встречи «Милан» сохранил лидерство в итальянском чемпионате, имея 49 очков, однако подопечных Стефано Пиоли может обойти «Интер» (47), если в 22-м туре команда Антонио Конте обыграет дома «Лацио». Встреча состоится 14 февраля, начало — в 22:45 мск. В тройку лидеров соревнований также входит «Ювентус» (42). «Специя» (24) — на 14-м месте в турнирной таблице.