Сын Рональда Кумана: Месси действительно живёт инкогнито. Никто его не видит

Тим Куман, сын главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана рассказал, что ещё не познакомился с нападающим клуба Лионелем Месси.

«Этого ещё не произошло. Он действительно живёт инкогнито. Никто его не видит. Однажды я высадил отца у Месси. Там у него было интервью. Они поговорили за кухонным столом. Это крутые вещи», — приводит слова сына Кумана Voetbalzone.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.