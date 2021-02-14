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Сын Рональда Кумана: Месси действительно живёт инкогнито. Никто его не видит

Сын Рональда Кумана: Месси действительно живёт инкогнито. Никто его не видит
Футбол / Испания 0
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Тим Куман, сын главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана рассказал, что ещё не познакомился с нападающим клуба Лионелем Месси.

«Этого ещё не произошло. Он действительно живёт инкогнито. Никто его не видит. Однажды я высадил отца у Месси. Там у него было интервью. Они поговорили за кухонным столом. Это крутые вещи», — приводит слова сына Кумана Voetbalzone.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.

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