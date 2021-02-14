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Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ»

Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино сообщил, что полузащитник парижан Марко Верратти может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».

«Марко тренировался, но по-прежнему чувствует дискомфорт после удара, полученного в матче с „Марселем“. Посмотрим, как он будет себя чувствовать во вторник», — приводит слова Почеттино TyC Sports.

Верратти перешёл в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 15 матчах французской Лиги 1 и отдал 1 результативную передачу. «ПСЖ» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция).

Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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