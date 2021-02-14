Мирча Луческу убирал снег перед матчем с «Олимпиком». Фото

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу лично помогал работникам стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского очищать газон от снега перед матчем 14-го тура чемпионата Украины с «Олимпиком» (3:1).
Фото: сайт киевского «Динамо»
Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо» летом 2020 года, чем вызвал недовольство фанатов команды, так как с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий «Шахтёр», принципиального соперника киевлян. Специалист входит в топ-5 самых высокооплачиваемых румынских тренеров с зарплатой € 1,2 млн в год.
По итогам 14 туров чемпионата Украины киевское «Динамо» набрало 33 очка и находится на первом месте в турнирной таблице. В тройку лидеров также входят донецкий «Шахтёр» (29) и «Десна» (23), однако у «горняков» есть матч в запасе.
- 14 февраля 2021
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