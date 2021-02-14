Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, в какой команде он хотел бы завершить карьеру.

«Честно скажу: могу себе представить, что завершу карьеру в «Ман Сити». Никогда за всю свою карьеру я не видел, чтобы люди так преданно и усердно работали, как это происходит в «Сити». Причём это заметно не только в спортивном плане, но и в других областях. В этом клубе футболом всё не ограничивается, и быть частью этой семьи – приятное чувство.



Если мы продолжим играть так, как сейчас, то можно будет считать нас главными фаворитами в борьбе за титул АПЛ сезона-2020/2021. Но для этого потребуется большая работа со стороны каждого игрока. Нам нужно взять на себя ответственность, потому что мы вновь хотим стать чемпионами», – приводит слова Гюндогана немецкое подразделение Sky Sports.



В нынешнем сезоне 30-летний немец провёл 18 матчей в АПЛ, забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу.



«Манчестер Сити» в 23 матчах набрал 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.