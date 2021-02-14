«Минутка рукоделия». «Динамо» показало, как футболисты делают «валентинки»

Футболисты московского «Динамо» в честь Дня святого Валентина сделали своими руками подарки для любимых девушек и жён. Видео размещено на YouTube-канале московского клуба.

«Всем привет! Это минутка рукоделия на „Динамо ТВ“, и сейчас мы будем делать „валентинки“ для наших милых дам», — сказал в начале ролика голкипер динамовцев Игорь Лещук.

Футболисты не только делали «валентинки», но и отвечали на вопросы об их вторых половинках. В записи видео также приняли участие Николай Комличенко, Гильермо Варела, Константин Тюкавин и Иван Будачёв.

Ранее итальянская «Аталанта» поздравила болельщиков с Днём святого Валентина, сняв небольшой ролик с футболистами. В видео игроки, среди которых Алексей Миранчук, показывают жест «сердечко».