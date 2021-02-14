«Минутка рукоделия». «Динамо» показало, как футболисты делают «валентинки»
Футболисты московского «Динамо» в честь Дня святого Валентина сделали своими руками подарки для любимых девушек и жён. Видео размещено на YouTube-канале московского клуба.
«Всем привет! Это минутка рукоделия на „Динамо ТВ“, и сейчас мы будем делать „валентинки“ для наших милых дам», — сказал в начале ролика голкипер динамовцев Игорь Лещук.
Футболисты не только делали «валентинки», но и отвечали на вопросы об их вторых половинках. В записи видео также приняли участие Николай Комличенко, Гильермо Варела, Константин Тюкавин и Иван Будачёв.
Ранее итальянская «Аталанта» поздравила болельщиков с Днём святого Валентина, сняв небольшой ролик с футболистами. В видео игроки, среди которых Алексей Миранчук, показывают жест «сердечко».
Миранчук и другие игроки «Аталанты» поздравили болельщиков с Днём святого Валентина
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:01
-
20:56
-
20:55
-
20:49
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:06
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:33
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:14
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам