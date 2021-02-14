Ханданович проводит 500-й матч в чемпионате Италии
Словенский голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович начал матч 22-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио» в стартовом составе.
Встреча стала для Хандановича 500-й в чемпионате Италии. В этих играх словенец пропустил 560 голов. Больше матчей в Серии А среди легионеров провёл только бывший защитник «Интера» Хавьер Дзанетти — 615 встреч.
Помимо «Интера», Ханданович выступал за «Удинезе», «Тревизо» и «Лацио». Контракт 36-летнего голкипера с миланским клубом будет действовать до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Ханданович провёл за «Интер» 31 матч, пропустил 36 мячей, 10 матчей сыграл на ноль.
«Интер» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» (40) — шестой.
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