Ромелу Лукаку забил 300-й гол за карьеру в матче с «Лацио»

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:1.
Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», 27-летний бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку, отметившийся дублем в этой игре, забил юбилейный – 300-й гол за карьеру. Из которых – 87 мячей было забито за «Эвертон», 57 за сборную Бельгии, 56 за «Интер», 42 за «Манчестер Юнайтед», 41 за «Андерлехт» и 17 за «Вест Бромвич Альбион».
Напомним, что Лукаку стал игроком «Интера» летом 2019 года, перейдя из английского «Манчестер Юнайтед» за € 74 млн. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне на счету бельгийца 22 забитых мяча и 4 голевые передачи в 29 матчах во всех турнирах.
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