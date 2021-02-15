Кришито рассказал о самом ярком воспоминании в составе «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», рассказал о самом запоминающемся моменте в составе сине-бело-голубых.
«Прощальный матч. Я этого не ожидал, на меня это произвело по-настоящему сильное впечатление. Сейчас я в Италии, но, если есть возможность, обязательно смотрю матчи «Зенита», потому что эта команда и эти болельщики навсегда в моём сердце. Лучший матч — это домашняя победа над «Спартаком» со счётом 5:1.
Часто ли вспоминаю Россию? В первый год после возвращения в Италию я всё равно часто ездил в Питер с семьёй. С женой мы часто говорим о России. Нам очень хочется приехать в Санкт-Петербург, встретиться с друзьями, увидеть город. Дети меня постоянно спрашивают: «Когда мы вернёмся в Россию?» Значит, для них это много значит", — цитирует Кришито Tele-sport.
Доменико защищал цвета «Зенита» с 2011 по 2018 год. Он является рекордсменом среди всех итальянцев по количеству матчей (155) и голов (15) в чемпионатах России.
- 15 февраля 2021
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