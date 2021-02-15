Кришито: чат с иностранцами «Зенита» есть до сих пор. Недавно спрашивали Рондона о ЦСКА

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», рассказал о чате с бывшими легионерами сине-бело-голубых.
«Говорят, у нас есть свой чат «иностранцев» в WhatsApp: Данни, Халк, Витсель, Нету, Гарсия, Рондон? Да, это так. Он существует до сих пор. Что обсуждаем? Всё понемногу. К примеру, новость о том, что Рондон может перейти в ЦСКА. Мы его спросили, а он не ответил… На самом деле, мы шутим, прикалываемся друг над другом, спрашиваем, как дела, как семья. Это очень активная группа! Как туда войти? Это невозможно», — цитирует Кришито Tele-sport.
Сообщалось, что московский ЦСКА в ближайшее время должен объявить о подписании 31-летнего форварда Хосе Саломона Рондона из китайского «Далянь Ифан».
Кришито защищал цвета «Зенита» с 2011 по 2018 год. Он является рекордсменом среди всех итальянцев по количеству матчей (155) и голов (15) в чемпионатах России.
- 15 февраля 2021
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